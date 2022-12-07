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Коммерсантъ FM
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«Яндекс.Еда» посчитает минуты

Зачем сервис тестирует новую технологию при доставке

«Яндекс.Еда» начала отслеживать, сколько времени курьеры тратят на ожидание заказа. Для этого сервис установил в точках общепита специальные Bluetooth-устройства, которые фиксируют, когда сотрудник службы доставки пришел в заведение и как долго находился там. Такие маячки расположены рядом с окном выдачи еды и обмениваются сигналом со смартфоном курьера, сообщили “Ъ FM” в самой компании.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Яндекс.Еда» уже тестирует устройства на кухнях сети «Много лосося» в Москве и Санкт-Петербурге, вскоре они должны появиться и в заведениях «Вкусно — и точка». Подробнее о нововведении “Ъ FM” рассказала официальный представитель сервиса Александра Метелева: «Для этого мы тестируем навигационные маячки или биконы. Заведения будут получать отчеты и видеть, в каких точках следует улучшить операционные процессы.

Сервис также сможет показывать пользователям более точные прогнозы приготовления заказов для каждого отдельного ресторана.

Курьеру новая технология поможет не задерживаться в ресторане слишком долго и упростит его взаимодействие с приложением — ему не придется вручную менять статус после того, как бикон зафиксировал его приход в ресторан».

Вероятно, основная функция новой технологии не в выявлении мошенников среди курьеров, отметил руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея: «Это международная практика. Обычно такие системы внедряются не столько для того, чтобы следить, что курьер ушел куда-то не туда или каким-то образом нарушил правила сервиса, а скорее для того, чтобы понять, насколько быстро заказ собирается.

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Большая доля издержек для таких компаний, как "Яндекс.Еда", в том, что курьер приходит на место и долго ждет заказ. Если же есть понимание, сколько времени в среднем ресторан готовит блюда, то можно в него направлять курьера не в момент, когда заказ только поступил, а когда предположительно он собран. С другой стороны, когда появляется какой-то физический объект типа Bluetooth-маячка возникает ощущение, что за курьером могут следить, ему не доверяют. Но многое будет зависеть от того, как "Яндекс" преподнесет это новшество, как на него отреагируют люди».

В то же время в этом кейсе могут быть риски с правовой точки зрения, особенно в случае утечки данных, подчеркнул юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков: «Любое новшество в компании, которое затрагивает интересы и действия большого количества людей, автоматически попадает в поле зрения различных госструктур, в частности, правоохранительных органов. Очевидно, что действия "Яндекс.Еды" носят достаточно сомнительный характер.

Относительно недавно прошел пленум Верховного суда Российской Федерации, который разрешал вопросы практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Прежде всего это статья 137 Уголовного кодекса о нарушении неприкосновенности частной жизни. В том случае, если курьеры "Яндекс.Еды" подпишут специальные соглашения, что они не против новых правил, то действия сервиса будут носить законный характер. Потребуется письменное согласие каждого сотрудника.

Вместе с тем растет количество различных киберпреступлений, и в случае утечки данных "Яндекс.Еда" как хранитель этой информации подпадет под очень серьезные риски. Это, например, возможные иски от курьеров в арбитражный суд».

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В 2018 году у следователей возникли претензии к основателю сервиса доставки еды «ВкусLab» Артему Лаптеву, который приобрел на AliExpress GPS-трекеры для своих курьеров. Но на таможне в гаджетах обнаружили встроенные микрофоны. Следствие в итоге сочло использование таких устройств незаконным, при этом господин Лаптев избежал наказания, так как не знал о наличии дополнительных функций трекеров.

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Сабина Адлейба

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