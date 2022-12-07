Защита братьев Магомедовых обжаловала приговор

В Мещанском райсуде города Москвы зарегистрирована апелляционная жалоба по делу основателя и владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, сообщает ТАСС. 1 декабря суд признал их виновными в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд руб. Зиявудина Магомедова суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима, его брата Магомеда — к 18.

Суд признал Магомедовых виновными в создании ОПС (ст. 210 УК РФ) и в совершенных сообществом растратах и мошенничествах в особо крупном размере (ст. 160 и ст. 159 УК РФ). В девяти эпизодах было похищено более 11 млрд руб.

Суд также признал, что подсудимые виновны в хищении 2,1 млрд руб. при проведении инженерных работ для строительства «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге и 752 млн руб.— стадиона «Калининград» в одноименном областном центре.

Зиявудину Магомедову назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы, Магомед Магомедов приговорен к 18 годам колонии. Кроме того, каждого из них суд обязал выплатить штраф в размере 2,5 млн.

Защита настаивала на оправдании и утверждала, что приговор незаконный и необоснованный. По словам обвиняемых, самого хищения быть не могло, поскольку по всем проектам представлены банковские гарантии, «исключающие абсурдные обвинения следствия».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Сумма" сложилась в сроки».

Милена Костерева