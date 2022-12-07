BMW M2 получила заводской тюнинг

Компания BMW представила заводской тюнинг для нового купе M2 — модель получила набор деталей M Performance Parts.

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Технические доработки включают в себя спортивную выхлопную систему из титана. Для автомобиля доступен комплект аэродинамических элементов обвеса из из армированного углеродным волокном пластика, несколько вариантов колесных дисков и фирменные декали для кузова.

Интерьер можно доработать с помощью карбоновых декоративных вставок, отделки из алькантары, нового руля, а также особого центрального подлокотника. Все детали можно заказать либо в одном комплекте, либо по отдельности.

Напомним, премьера нового поколения спорткара BMW M2 состоялась осенью 2022 года.

Максим Вершинин