Здание главного корпуса оружейного завода в Ижевске законсервируют до начала работ по реконструкции

В Удмуртии комплекс документов в федеральные органы для реконструкции здания главного корпуса оружейного завода планируется подготовить к сентябрю 2024 года. К началу работ на объекте планируют приступить в 2025-2027 годах, рассказал глава региона Александр Бречалов на прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив медиагруппы «Центр» Фото: Архив медиагруппы «Центр»

«Не раз говорил, что это дело чести, главный символ города. Почти год проводилась работа по исследованию, где сказали, что реконструкцию провести можно. В августе проведены архитектурные изыскания, получили положительные экспертизы. В бюджете деньги на эту работу заложены 165 млн руб.»,— рассказал господин Бречалов.

В частности, на 21 тыс. кв. м. расположится многофункциональный гостинично-образовательный центр с музеем, коворкингов, кафе, площадкой для различных мероприятий. «Это будет самое интересное место притяжение не только в Удмуртии, но и в стране»,— заявил глава региона.

До начала работа на объекте планируется провести консервацию, чтобы не допустить дальнейшего разрушения здания.

Напомним, главный корпус оружейного завода является объектом культурного наследия федерального значения. В качестве производственного корпуса здание не используется около 30 лет. В сентябре 2019 года команда Центра развития дизайна и городской среды Удмуртии представила концепцию использования здания в качестве культурно-образовательного комплекса. В феврале 2022 года эксперты признали его пригодным для восстановления и приспособления под современное использование. В 2022-2023 году планировалось разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию здания, а в целом необходимые работы ранее оценивалась в 2,5-4 млрд руб.