ВС Башкирии оставил в силе приговор юристу Александру Войцеху

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор юристу Александру Войцеху, сообщил его коллега Виталий Буркин.

В сентябре Кировский райсуд Уфы признал Александра Войцеха виновным в покушении на мошенничество в сфере кредитования (ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и приговорил к четырем годам колонии общего режима

По версии следствия, юрист в 2016 году отправил в пять банков заявки на кредиты на общую сумму 7,4 млн руб., предоставив о себе недостоверные сведения. Четыре банка, как указывают в надзорном органе, в итоге согласились дать Александру Войцеху кредиты на 4,4 млн руб., которые он получил и не вернул.

Александр Войцех вину не признал.

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте