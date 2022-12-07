Прокуратура организовала проверку после избиения в Краснодаре подростка соседом в подъезде

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после того, как житель многоквартирного дома избил своего 13-летнего соседа в подъезде якобы за то, что он периодически стучал в его входную дверь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 6 декабря 2022 года в подъезде многоквартирного дома мужчина встретил своего соседа - 13-летнего мальчика. По его мнению, именно он регулярно стучит в его входную дверь. Мужчина избил подростка. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому, ссадину нижней губы, в области шеи и ушиб левого бедра.

Отдел полиции (п. Калинино) УМВД по Краснодару организовал проверку по статьям 144, 145 УПК РФ. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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