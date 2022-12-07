При пожаре в торговом центре липецкого Ельца погибла женщина

Во время ликвидации пожара в торговом центре Ельца Липецкой области, известного как Дом торговли, пожарные на втором этаже обнаружили тело женщины. Ее личность устанавливается, сообщили в облправительстве.

Сообщение о возгорании в ТЦ поступило в 12:10 7 декабря. Из здания было эвакуировано 50 человек. По данным МЧС на начало пожара, в Доме торговле мог находится один человек.

К тушению привлечены десять пожарных расчетов. По данным на 15:00, открытое горение ликвидировано. Мэр Ельца Евгений Боровских сообщил, что площадь возгорания на втором этаже составляет около 800 кв. м. «Близлежащим зданиям ничего не угрожает», — уточнил он.

Александр Прытков

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