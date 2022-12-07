Правительство поддержало блокировку ресурсов по сбору средств для ВСУ

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что законопроект о блокировке сайтов с призывами собирать деньги для вооруженных сил Украины (ВСУ) был поддержан правительством. Документ внесли 20 сентября.

«Надеемся на поддержку коллег по Государственной думе. Закон важно принять как можно быстрее»,— заявил господин Пискарев, чьи слова приводит пресс-служба комитета в Telegram.

Законопроектом дополнят ст. 15–3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он предлагает ограничивать доступ к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника.

В числе разработчиков инициативы помимо Василия Пискарева: Андрей Альшевских, Михаил Делягин (СРЗП), Евгений Ревенко, Мария Бутина, Олег Матвейчев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Дмитрий Савельев, Адальби Шхагоев (все от «Единой России»), Александр Ющенко, Юрий Синельщиков (оба — от КПРФ), Антон Ткачев, Роза Чемерис (оба — «Новые люди»), Андрей Луговой, Сергей Леонов, Яна Лантратова (оба — ЛДПР).

В конце февраля Генпрокуратура предупреждала, что оказание финансовой или иной помощи государству или международной организации в деятельности, «направленной против безопасности Российской Федерации», может быть расценено как госизмена. В надзорном органе подчеркнули, что правовая оценка будет дана «каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству» (ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), наказание — лишения свободы до 20 лет).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер