В Крыму пенсионера осудили за преступления сексуального характера против малолетних девочек

Бахчисарайский районный суд Крыма вынес приговор 68-летнему пенсионеру за 12 эпизодов преступлений сексуального характера, совершенных против трех малолетних девочек. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

В ходе заседания было установлено, в период с мая 2017 года по июль 2021 года мужчина неоднократно совершал данные преступления в отношении детей, находясь в одном из сел района. Он заманивал девочек встретиться в окрестностях поселения, где и совершал незаконные действия.

«Девочки ввиду своего малолетнего возраста и естественной возрастной незрелости не могли понимать характер и значение совершаемых с ними действий либо оказать сопротивление, в силу чего каждая из них находилась в беспомощном состоянии»,— говорится в сообщении.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей). В суде злоумышленник полностью не признал свою вину. Суд вынес ему приговор в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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