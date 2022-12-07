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Коммерсантъ FM
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Конгресс США отклонил резолюцию об аудите средств на помощь Украине

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США отклонил резолюцию, которая предполагает проведение аудита средств, выделенных на помощь Украине. Трансляция заседания велась на официальном сайте комитета. В поддержку документа высказались 22 законодателя, против — 26.

Резолюция была предложена группой конгрессменов во главе с членом нижней палаты Конгресса республиканкой от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. До заседания по резолюции она написала в своем Twitter, что граждане США имеют право знать, на что тратятся их налоги. Госпожа Грин отметила, что демократы не поддержали «прозрачность для американцев». «Мы возьмем контроль в январе! Проверка будет проведена»,— написала она. Демократы, в свою очередь, выразили опасения, что резолюция затруднит выделение средств Киеву.

Законопроект об аудите средств, выделяемых на помощь Украине, был представлен в Конгрессе в ноябре. Марджори Тейлор Грин неоднократно обвиняла американские власти в незаконном обогащении за счет военных конфликтов.

Напомним, что в ходе промежуточных выборов в США республиканцы получили контроль над Палатой представителей, забрав 222 мандата против 213 у демократов. Это позволит им в ближайшие два года участвовать в формировании повестки в стране.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек

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