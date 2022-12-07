Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о запуске площадки для продажи дорогих минералов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Provenance proof Фото: Provenance proof

Provenance Proof — дочерняя компания Gubelin, созданная для повышения прозрачности мирового рынка драгоценных камней. Ее свежая инициатива — запуск онлайн-маркетплейса для драгоценных камней. Работает он в сегменте B2B, и это некая попытка создать альтернативу бирже RapNet для бриллиантов. Только с особым акцентом на происхождение камней и отслеживаемость их пути от месторождения до продавца — делают это при помощи блокчейна.

Загружать на маркетплейс продавцы могут не только драгоценные камни, но и жемчуг. Также они вправе выбрать, указывать цену публично или предложить покупателю связаться напрямую для ее уточнения. Еще один скользкий момент тоже продумали: стоимость продажи не станет храниться в цифровой записи, которая будет видна конечным потребителям украшений, поэтому они не смогут увидеть B2B-цены.

Как говорят представители Gubelin, на сервисы Provenance Proof загрузили около 4 млн драгоценных камней и ювелирных изделий, к нему присоединились свыше 500 пользователей, включая более 120 ювелиров и производителей. Для них первый период работы с новым маркетплейсом будет бесплатным.