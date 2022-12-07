Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как дизайнеры подошли к оформлению лобби-лаунджей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MR Group Фото: MR Group

Жить как в кино — в красивом доме с просторными входными группами, с дизайнерской отделкой и сервисом, как в лучших пятизвездочных отелях мира — мечта многих. А для будущих жителей «Павелецкая Сити» мечта станет реальностью уже совсем скоро.

До конца года завершится строительство первой очереди проекта, и резиденты жилых небоскребов будут разглядывать утонченные детали входных групп, отчасти напоминающие сцены из фильмов, ведь при разработке дизайн-проектов были использованы образы легендарных голливудских актеров. Но только здесь создаются не декорации, а пространства для комфортной жизни современных людей.

Над дизайном лобби-лаунджей, выполненных в мягких темных тонах, работала команда известного интерьерного дизайнера Олега Клодта, которая вдохновлялась образами таких актеров, как Мэрилин Монро, Грейс Келли и Вивьен Ли из «Унесенных ветром». Стиль оформления интерьеров общественных пространств всех корпусов проекта «Павелецкая Сити», конечно, ар-деко, как и фасадов зданий, но уже в сочетании с конструктивистскими решениями.

В каждом лобби прослеживается сквозная сюжетная линия, но при этом в каждом свои акценты. К примеру, лобби башни «Фрэнк» отличается внушительным масштабом, пластикой стен и сводчатым потолком. Интерьер лобби корпуса, названного в честь Марлона Брандо, дополнен зоной библиотеки, придающей ощущение респектабельной роскоши и комфорта.

Важно отметить, что при всей глубине погружения в тему «Жизнь как в кино» девелоперы проекта, компания MR Group в партнерстве с Level Group, воплощают его, задействуя самые современные инженерные решения. Немаловажно и то, что в «Павелецкая Сити» стиль неотделимо связан с комфортом и безопасностью. Вот примеры: вход в дома с биометрическим доступом, в каждом корпусе предусмотрены лаундж-зона, мойка лап для собак и колясочная.