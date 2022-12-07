РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых клиентов

С декабря 2020 года в мобильном приложении РНКБ работает сервис для самозанятых клиентов, где можно зарегистрироваться в этом статусе или присоединиться ранее зарегистрированному в ФНС пользователю и вести бизнес онлайн. На 1 декабря 2022 года количество таких клиентов превысило отметку в 50 тысяч человек, более 30 тысяч из них зарегистрировались в течение 2022 года.

После регистрации в данном сервисе самозанятые граждане наравне с официально трудоустроенными могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ — ипотека, кредиты наличными, автокредиты, кредитные карты, рефинансирование потребительских кредитов и пр. Для клиентов, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через сервис в мобильном приложении РНКБ, банк предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам и предоставляет возможность оформить кредит только по паспорту.

На сегодняшний день банк выдал самозанятым кредиты на общую сумму свыше 4,6 млрд руб., в том числе:

по программам ипотечного кредитования — 1,7 млрд руб. (37%);

по программам автокредитования — свыше 1 млрд руб. (22%);

по программам беззалогового потребительского кредитования «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов» — около 600 млн руб. (12%);

кредитные карты с общим лимитом более 1,3 млрд руб. (29%).

Для получения кредита самозанятым нужно подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис.

Напомним, сервис РНКБ для самозанятых позволяет формировать чеки о доходах и отправлять их в ФНС, получать и оплачивать автоматически рассчитанный налоговой службой счет на оплату налога на профессиональную деятельность в приложении со своих счетов или карт.

Читайте нас в Telegram

ПАО РНКБ банк