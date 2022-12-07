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Коммерсантъ FM
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В Крыму отменили запрет на новогодние салюты

Власти Крыма сняли ограничение на применение и использование пиротехники в новогоднюю ночь, сообщил губернатор Сергей Аксенов. По его словам, соответствующие изменения внесены в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым».

«Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий»,— написал в Telegram Сергей Аксенов.

Он также обратил внимание граждан на то, что в нынешнее непростое время не стоит забывать о соблюдении определенных моральных рамок при проведении праздничных мероприятий. Губернатор пожелал крымчанам, чтобы центром предстоящих праздников стали семьи, а главными их участниками — дети.

Напомним, власти Крыма запретили использовать на территории республики пиротехнические изделия и беспилотные воздушные аппараты до окончания специальной военной операции на Украине 31 августа.

Действие «желтого» уровня террористической опасности в приграничных районах полуострова действует до 22 декабря.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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