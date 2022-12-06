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Коммерсантъ FM
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В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности

Действие «желтого» уровня террористической опасности в приграничных районах Крыма продлено до 22 декабря, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 декабря 2022 года до 20:00 22 декабря 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов»,— сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее господин Аксенов сообщил о строительстве фортификационных сооружений для обеспечения безопасности жителей Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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