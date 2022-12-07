В Краснодарском крае на развитие промпарков направят 300 млн рублей бюджетных инвестиций

На Кубани до конца 2022 года на развитие промышленных парков в качестве бюджетных инвестиций направят 300 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Деньги получат два промпарка — «Краснодар» и «Достояние» (Кропоткин). Оба кластера входят в реестр Минпромторга РФ.

«Средства вложат в создание новых объектов инфраструктуры, а также техприсоединение производств резидентов к инженерно-техническим сетям»,— отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Промпарк «Краснодар» находится в поселке Дорожном. На его территории размещены производства хлебобулочных и кондитерских изделий. В настоящее время идет строительство предприятий по выращиванию и переработке зерна, пищевому производству и промышленной переработке стекла. На территории индустриального парка «Достояние» действует завод безалкогольных напитков и минеральной воды. В рамках развития территории резидентом кластера может стать картонная фабрика, завод модульных зданий, производство кваса, снеков и полиграфии.

Анастасия Донскова

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