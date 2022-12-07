Запрет на полеты в Белгород, Воронеж, Курск и Липецк продлен до 15 декабря

Росавиация продлила запрет на полеты в Воронеж, Белгород, Курск и Липецк до 15 декабря. Об этом сообщило ведомство.

Также временно ограничена работа аэропортов Анапы, Брянска, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Как и ранее, Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ведомство ограничило авиасообщение с 11 аэропортами юга и центра странны после начала специальной военной операции на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Черноземье работает только тамбовский аэропорт.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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