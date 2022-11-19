Оранжевое брожение

На российском винном рынке формируется новая подкатегория — оранжевые вина, выпущенные путем брожения сока винограда с кожицей и косточками. Продукт появился в ассортименте у таких крупных игроков, как «Кубань-Вино» и винодельни Beluga Group, а его производство за год может вырасти на 50%. Динамика соответствует мировым трендам, а местный спрос поддерживается переключением потребителей с красных вин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам января—сентября 2022 года российские виноделы произвели более 130 тыс. л оранжевых вин, что на треть превышает показатель за весь 2021 год. Об этом говорится в исследовании экспертов «Винного гида России». По итогам 2022 года они ожидают роста производства таких вин на 45–50% год к году. В масштабах всего рынка это не так много, но говорит о формировании новой подкатегории, указывает руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

Оранжевые вина производятся из белых сортов винограда, в первую очередь «ркацители», из которого делают вина на родине стиля — в Грузии, говорится в исследовании. Как поясняют эксперты, традиционно такие вина выпускаются в глиняных амфорах, где сок винограда бродит в контакте с мезгой (кожицей, косточками). Сегодня виноделы используют для оранжевых вин и емкости из нержавеющей стали, а контакт сока с мезгой регулируется, что в том числе позволяет увеличить объемы производства, говорится в исследовании.

По данным «Винного гида России», оранжевые вина в стране выпускает 12 предприятий, включая «Кубань-Вино» («Шато Тамань», Aristov и др.) и входящее в Beluga Group «Поместье Голубицкое» (Golubitskoe Estate). Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что оранжевые вина в России раньше были продуктом увлеченных виноделов, ориентированным на узкую аудиторию. А теперь стилем заинтересовались крупные производители, доля таких вин в торговых сетях растет, а цены стали ниже, указывает он. Более того, добавляет эксперт, некоторые сети развивают совместные с винодельнями продукты в сегменте.

Олеся Буняева также указывает, что оранжевые вина появились в супермаркетах в ценовом диапазоне от 500 руб. до 1 тыс. руб. за бутылку. К примеру, «Шато Тамань» в таком стиле на онлайн-витрине WineStyle продается по 509 руб., Golubitskoe Estate — по 1,5 тыс. руб. за бутылку 0,75 л. Грузинское вино Askaneli Brothers доступно по 1 тыс. руб. за бутылку. Источник “Ъ” среди производителей говорит, что доходность в оранжевых винах не выше, чем в более массовых стилях.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что рост популярности оранжевых вин — мировой тренд, который находит воплощение и в России. По словам Александра Ставцева, бум на оранжевые вина в мире продолжается, и помимо Грузии продукт выпускают во многих европейских странах, включая Испанию, Италию, регион Балкан. Как отмечает господин Ушаков, в России на тренд также повлияло заметное переключение потребителей с красных вин, которые исторически доминировали на рынке, на белые.

У Luding Group продажи российских оранжевых вин в этом году выросли вдвое, в том числе за счет пополнения портфеля новинками. В первую очередь пользуется спросом оранжевое вино из Крыма, уточняет Андрей Ушаков. Директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков говорит, что в основе портфеля компании оранжевые вина из Грузии, но линейка российского производства также расширяется. По его словам, в целом у компании продажи категории за первые десять месяцев 2022 года выросли на 50% год к году.

Андрей Ушаков отмечает, что российские оранжевые вина менее насыщенного цвета могут быть востребованы у потребителей, для которых стилистика грузинских покажется сложной. А господин Ставцев добавляет, что перспективы оранжевых вин в России станут яснее в будущем году, когда весь винный ассортимент может трансформироваться в связи с изменениями в потребительском спросе.

Анатолий Костырев