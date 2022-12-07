Приезжие разошлись по группам

По итогам впервые проведенных мэрией Воронежа аукционов на охрану детсадов почти 27% рынка — 50 учреждений из 187 — получили иногородние компании. Общая стоимость работ в 2023 году оценивалась в 198 млн руб., в результате торгов она снизилась минимум на 22,7 млн до 175,3 млн руб. (еще один контракт начальной стоимостью 0,8 млн руб. в стадии заключения). При этом энтузиазма у воронежских предприятий проект поначалу не вызвал — из-за отсутствия заявок повторно пришлось проводить 103 аукциона, из них дважды по четырем детсадам. Местные участники называют цену охраны сильно заниженной, но зашли на торги, чтобы не потерять собственный рынок. По их словам, бюджетные торги выгоднее для властей, так как позволяют сэкономить. Мэрия считает опыт сотрудничества положительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежских детей доверили иногородним охранникам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежских детей доверили иногородним охранникам

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэрия Воронежа заключила 186 из 187 контрактов на охрану городских детсадов в 2023 году, рассказали „Ъ“ в администрации. Там пояснили, что еще один договор на обслуживание детсада развивающего типа №136 должен быть подписан до конца года. Пока его не заключили из-за технических проблем на портале госзакупок.

Как и в случае со школами, каждый детсад выставлялся на торги отдельным лотом. При этом если охрану учебных учреждений мэрия оплачивает с 2021 года, то дошкольные перешли на такую форму впервые. Новшество глава Воронежа Вадим Кстенин анонсировал еще в апреле этого года. «Мы каждый год серьезно увеличиваем объем средств, которые направляем на обеспечение безопасности воспитанников наших учреждений. Это дети, поэтому любые траты здесь оправданны»,— отмечал он. По его словам, такие решения также принимаются для учреждений спорта и культуры.

По данным мэрии, в проекте бюджета на 2023 год на охрану детсадов запланировано более 198 млн руб. По итогам торгов обслуживание 186 учреждений обойдется в 175,3 млн руб. Охрана оставшегося детсада №136 оценивается в 807,2 тыс. руб., так что даже при заключении контракта по максимальной цене общая итоговая сумма изменится некритично. Экономия по итогам торгов, таким образом, составила минимум 22,7 млн руб.

Стоимость одного часа охраны мэрия оценила в 97,49 руб., следует из аукционной документации. Это столько же, сколько и в школах. Однако начальная цена торгов отличается. Если в школах минимальная стоимость работы одного поста составляла 854 тыс. руб., то в детсаду — 807,2 тыс. Эта цена для большинства учреждений. Охрана еще нескольких десятков объектов оценивается в 1,6 млн, 2,4 млн и 4 млн — это, соответственно, два, три и пять постов охраны. При этом в паре детсадов те же два поста оцениваются в 1,7 млн. Учреждений с четырьмя постами в Единой информационной системе в сфере закупок «Ъ-Черноземье» не обнаружил.

По данным мэрии, охранять детсады будут 22 предприятия. Пять из них — иногородние. Они будут работать в 50 учреждениях за 75 млн руб. Таким образом, иногородние компании заняли чуть более четверти рынка, почти 27%. Больше всего контрактов досталось ЧОО «Защита» из башкирского Стерлитамака — 28 за 26,3 млн. Ставропольское ОП «Цербер» будет охранять десять детсадов за 7,8 млн руб. Тульское ЧОО «Партнер» получило семь контрактов за 6,2 млн руб. Адыгейскому ЧОО «Охранное объединение щит Кавказа» достались четыре детсада за 3,9 млн руб. Оренбургское ООО «Охранное предприятие "Омега"» будет работать в одном учреждении за 0,8 млн руб. «Цербер» и «Партнер» ранее получили также контракты на охрану школ.

Из 17 воронежских предприятий наибольшую долю получило ЧОО «Титан» — 24 детсада за 21,8 млн руб. Еще 17 контрактов за 16,6 млн руб. досталось ЧОО «Патрон». За 11,1 млн руб. 13 детсадов будет охранять ЧОП «Страж-02». По десять учреждений получили пять компаний — ООО «Сириус», ЧОП «Ника-Б», ОО «Паритет», ЧОО «Форт С2-Воронеж» и ЧОП «Тандем». При этом суммы их контрактов не равны: у «Сириуса» — 12,1 млн руб., у «Ники-Б» — 12 млн руб., у «Паритета» — 9,6 млн руб., у «Форта С2-Воронеж» — 9,4 млн руб., у «Тандема» — 8,9 млн руб.

Семь детсадов за 6,4 млн руб. будет охранять ЧОО «Зубр». Одинаковая сумма контрактов в 5,6 млн у ЧОП «Гвард» и ЧОО «Динамит», но первому досталось шесть учреждений, а второму — пять. ЧОО «Контроль» будет работать в четырех детсадах за 3,2 млн. По три контракта и по 2,4 млн получили ЧОО «Альянс групп» и ЧОП АБ «Кольчуга». Два детсада за 1,6 млн будет охранять ЧОО «Ястреб-центр», по одному за 0,8 млн — ЧОО «Рикошет» и ЧОП «Фаланга».

Интерес у воронежских игроков к проекту появился не сразу. Из-за отсутствия заявок мэрии пришлось проводить повторные торги по 103 детсадам, в том числе по четырем — дважды. «Все контракты по объявленным повторным закупкам заключены. Таким образом, в настоящий момент нет детсадов, интерес к охране которых у частных охранных организаций отсутствует»,— отметили в администрации. Вместе с тем, уточнили там, на большинство торгов были поданы одна-две заявки.

Председатель правления ассоциации «Воронежское региональное отраслевое объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур» Владимир Родионов пояснил «Ъ-Черноземье», что местные компании поначалу не выходили на торги из-за предложенной мэрией низкой цены: «Чтобы охранному предприятию при такой цене работать не по "серым" схемам, надо еще из своего кармана доплатить». По его словам, в регионе большинство социальных объектов не соблюдают приказ Росгвардии №45 от 15 февраля 2021 года о порядке определения начальной цены при закупке охранных услуг. «По этому документу она должна быть как минимум в два раза выше, но все наши попытки добиться соблюдения ни к чему не привели»,— отметил господин Родионов.

В то же время местные компании позже вышли на торги, чтобы не терять собственный рынок, так как начали поступать заявки от иногородних предприятий. «Агентства из других регионов зачастую демпингуют, а их работу труднее контролировать, так как выписывать предупреждения и штрафы за нарушения должны профильные структуры по месту регистрации компании»,— рассказал Владимир Родионов. При этом у всех компаний в связи со спецоперацией обострился кадровый вопрос: «Многих квалифицированных молодых ребят забрали. Но спасает то, что у нас нет ограничений по возрасту, можем нанимать пожилых».

По мнению господина Родионова, такая форма оплаты охраны детсадов для мэрии более выгодна. «Раньше заключались прямые договоры и, как правило, по максимальной цене, что позволяло бизнесу быть рентабельным. Торги же предполагают снижение цены, что позволяет мэрии экономить»,— объяснил он.

Вице-мэр Воронежа Надежда Савицкая рассказала «Вестям Воронеж», что у родителей и мэрии по итогам опыта с охраной школ есть нарекания, но «это лучшее решение, чем вахтеры, которых мы помним с прошлого века». «Эту деятельность регламентирует и контролирует Росгвардия, мы с ней обязательно советуемся перед проведением торгов. К тому же у охранников шире полномочия, они, например, могут задержать хулигана. Есть частые жалобы на возраст охранников, но трудовое законодательство не ограничивает работников в возрасте, к тому же если человек исполняет обязанности качественно, то возраст не имеет значения»,— отметила госпожа Савицкая. Она подчеркнула, что в целом опыт оплаты охраны школ из бюджета оказался положительным, а воронежские компании зарекомендовали себя.

Александр Прытков