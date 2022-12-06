Фирма Галицкого узаконила возведенный без разрешения футбольный манеж Академии ФК «Краснодар»

Компания бизнесмена Сергея Галицкого признала право собственности на возведенный без разрешительной документации в 2015 году футбольный манеж Академии ФК «Краснодар» на Рождественской Набережной в кубанской столице. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как указано в решении Арбитражного суда Краснодарского края, компания ООО «Инвестстрой», принадлежащая, по данным системы «СПАРК-ИНтекфакс», господину Галицкому, заключила с администрацией Краснодара договор аренды земельного участка на Рождественской Набережной, 1/7 для строительства объектов физкультуры и спорта. После этого она построила на участке одноэтажный футбольный манеж площадью 1038 кв. м. Сейчас объект используется Академией ФК «Краснодар», там проходят тренировки детей, что подтверждается данными сайта учреждения.

Вместе с тем, фирма не получил необходимой разрешительной документации при строительстве объекта в 2015 году. Как указано в решении, это «не представлялось возможным по не зависящим от него обстоятельствам», за разрешением на строительство только в сентябре 2022 года, в выдаче которого городские власти отказали на основании отсутствия отдельных документов. Это и стало основанием обращения к администрации кубанской столицы с иском.

Проведенная по делу экспертиза показала, что построенное здание соответствует необходимым требованиям, в том числе и минимальным отступам от реки Кубань. Также, разбирая дело, суд отметил, что при заключении договора аренды собственник земельного участка определённо выразил свою волю, и пришел в итоге к выводу, что единственной причиной препятствующей легализации спорного объекта является отсутствие разрешительной документации на строительство спорного объекта.

В итоге суд признал право собственности компании на футбольный манеж.

Ранее сообщалось, что основатель розничной сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий, по оценкам Forbes, вложил в футбольную академию уже больше 90 млн долларов США, однако она до сих пор остается бесплатной. В начале сентября пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что сразу шестеро выпускников Академии клуба вошли в расширенный список национальной сборной России.

Михаил Волкодав

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