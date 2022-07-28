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Коммерсантъ FM
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Аврааму Руссо написали партитуру покушения

СКР определился с заказчиком и исполнителями преступления против певца

Как стало известно “Ъ”, в расследовании покушения на поп-певца Авраама Руссо, совершенного в 2006 году, произошли важные события. По данным источников “Ъ”, Следственный комитет России заочно предъявил обвинение первому спонсору певца, бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Следствие считает бизнесмена заказчиком преступления, а исполнителями — бывшего таксиста Виталия Джуру и главу риэлторского агентства Алексея Трясникова. Между тем Басманный суд недавно освободил господина Трясникова из-под стражи, отказав следствию в продлении срока его ареста. Суд отметил, что риэлтор уже отсидел в СИЗО почти 15 месяцев, а следствие не смогло предоставить никаких весомых аргументов в обоснование своего ходатайства о продлении ареста, кроме того, что фигурант обвиняется в особо тяжком преступлении. Что касается господина Исмаилова, то он также считается заказчиком похищения господина Руссо в 2004 году, однако Черногория предоставила бизнесмену убежище и не выдала его.

Певец Авраам Руссо

Певец Авраам Руссо

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Певец Авраам Руссо

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Недавнее судебное заседание Басманного суда, которое привело к освобождению из-под стражи главы риэлторского агентства «Агат-Недвижимость» (АН) Алексея Трясникова, было вторым за два дня. Сначала Мосгорсуд отказался продлевать срок содержания фигуранта под стражей, однако следователь решил вновь обратиться с арестным ходатайством, но уже в райсуд. Здесь представитель ГСУ СКР традиционно настаивал, что риэлтор, обвиняемый в покушении на убийство, совершенном группой лиц (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), находясь на свободе, может скрыться, уничтожить доказательства и предметы преступления или каким-то иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу. При этом причастность гендиректора АН к покушению на Авраама Руссо подтверждается, по словам следователя, показаниями потерпевших, свидетелей, а также его собственными, а кроме того, заключениями различных экспертиз, результатами оперативно-разыскных мероприятий и другими доказательствами. В заключении своей речи следователь попросил суд продлить арест обвиняемого еще на один месяц.

Эти доводы поддержал и представитель Генпрокуратуры. Защита риэлтора, в свою очередь, настаивала на выборе меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. В итоге Басманный суд, выслушав аргументы обеих сторон, обратил внимание на то, что обвиняемый уже провел под стражей 14 месяцев и 23 дня, и напомнил следователю о недавнем отказе горсуда продлевать фигуранту арест, в том числе и по этой причине. При этом в соответствии со ст. 108 УПК РФ, подчеркнул райсуд, повторное обращение с ходатайством о заключении под стражу одного и того же лица по тому же уголовному делу после вынесения постановления об отказе в избрании этой меры пресечения возможно лишь при возникновении новых обстоятельств. Однако в данном случае таковые следователем не были представлены. А такие, например, доводы следствия, как якобы имеющееся у господина Трясникова намерение в случае своего освобождения из СИЗО разгласить сведения, ставшие ему известными в ходе расследования, суд счел необоснованными. В итоге следствию в удовлетворении ходатайства было отказано. Как подчеркнул суд, он принимает во внимание, что Алексей Трясников обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, однако лишь этот довод не может являться основанием для избрания обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. После чего не скрывавший своего удивления происходящим риэлтор был освобожден прямо в зале Басманного суда.

Тельман Исмаилов

Тельман Исмаилов

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Тельман Исмаилов

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Стоит отметить при этом, что расследование покушения на Авраама Руссо, по данным “Ъ”, уже завершено и вскоре его материалы будут переданы в суд. Как говорят источники “Ъ”, следствие считает, что заказчиком преступления является первый спонсор певца, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, а исполнителями — бывший таксист Виталий Джура и Алексей Трясников.

Напомним, что покушение на Авраама Руссо было совершено в ночь на 19 августа 2006 года. Неизвестные обстреляли автомобиль исполнителя из автомата АКС-74У на улице Бурденко, когда певец возвращался домой после концерта. Господин Руссо, сидевший за рулем, получил ранения в бедро, голень и поясницу.

Расследование этого преступления застопорилось на десять лет, пока 16 мая 2016 года ГСУ СКР не соединило в одно производство это дело, которое все это время велось в отношении неустановленных лиц, и материалы еще двух расследований — убийства (ст. 105 УК РФ, обстоятельства дела не разглашаются) и незаконного оборота оружия (ст. 222 УК РФ). 23 марта 2021 года в рамках «большого» дела был задержан господин Трясников, а 13 июля того же года — Виталий Джура. Вскоре они были арестованы, им предъявили обвинения в покушении на убийство, совершенном организованной группой по найму (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «ж» и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Оба вину не признают.

Напомним, господин Исмаилов проходит в качестве заказчика и по другому уголовному делу, касающемуся Авраама Руссо,— о похищении певца в 2004 году. Часть фигурантов этого дела уже осуждены. Кроме того, предпринимателю инкриминируется организация убийства двух бизнесменов в Подмосковье. Между тем запрос российской стороны в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова, проживающего в этой стране и получившего там политическое убежище, результата не принес.

Представители бизнесмена не комментируют ход расследования.

Владислав Трифонов

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