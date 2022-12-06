Артем Молчанов дебютировал в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО

Мэр Ярославля Артем Молчанов впервые вошел в рейтинг Медиалогии. В медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО в СМИ за ноябрь 2022 года, господин Молчанов изменил тройку лидеров прошлого месяца, заняв 2 место с МедиаИндексом 7 397 баллов, вытеснив главу Калуги Дмитрия Денисова на 5 место.

Первое и третье места, как и месяцем ранее, заняли, соответственно, глава Воронежа Кстенин Вадим и глава рязанской администрации Елена Сорокина.

Председатель ярославского муниципалитета Сергей Калинин, дебютировав в медиарейтинге в октябре, по итогам ноября поднялся сразу на одиннадцать позиций, заняв 19 место с МедиаИндексом 1006 баллов. Экс-исполняющий обязанности мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, в октябре занимавший 13 место, покинул рейтинг.

Вероника Макарова

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