ВТБ приостановил выплату дохода по ряду субординированных облигаций

ВТБ приостанавливает выплату купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций и выпуску бессрочных еврооблигаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

Никаких ограничений по вторичному обращению и проведению сделок с субординированными облигациями это решение не несет, пояснили в ВТБ. Решение о приостановке выплат принято в целях укрепления капитальной позиции, оно согласовано с Банком России. ВТБ также не исключает возможность замены выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций на локальный рублевый субординированный инструмент.

«ВТБ выполняет все установленные Банком России нормативы достаточности капитала и реализует меры по укреплению капитальной позиции, что позволит в перспективе вернуться к выплате купонного дохода по этим выпускам облигаций»,— заявили в ВТБ.

Решение касается дохода по бессрочным еврооблигациям (ISIN XS0810596832), начиная с платежа на 6 декабря, а также дохода в 2023 году по бессрочным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13.

Акции ВТБ на фоне этой информации ненадолго опускались на 7,5%.

Мария Федотова