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Чача, ракы и Вифлеемская звезда

в Тбилиси, Стамбуле и Ереване

На этот раз множество наших соотечественников будет встречать Новый год в Грузии, Армении и Турции. О праздничных традициях в Тбилиси, Ереване и Стамбуле, рассказывает корреспондент «Рождества».

Фото: DIOMEDIA

Фото: DIOMEDIA

Тбилиси

Новогодний марафон в Тбилиси начинается, когда зажигают главную елку страны перед зданием парламента на Руставели. Вкус мэра Тбилиси Кахи Каладзе не дает покоя горожанам и весело обсуждается каждый год. Какой будет очередная главная елка страны (и какие мемы по ее поводу наштампует интернет-сообщество), нам еще только предстоит узнать — в этом году церемония назначена ровно на тот день, когда номер будет мчаться в печать, но уже сейчас доподлинно известно, что общественное мнение разделится: одни будут хвалить, другие — ругать. Благо новогодних елок в городе немало — не нравится главная у парламента, иди и смотри на другую на площади Орбелиани, погуляй вокруг площади Первой Республики или по Старому городу — елок на любой вкус.

Конечно, есть в городе и рождественские базары, где наливают теплый глинтвейн из грузинского вина, угощают козинаками, предлагают подарки от местных ремесленников. Самая большая ярмарка обычно напротив Дворца Воронцова у парламента, еще два места гуляний — площадь Орбелиани и парк Деда Эна. Самая ожидаемая и стильная рождественская ярмарка — в арт-кластере Fabrika Tbilisi. Елочные игрушки я люблю покупать в Buyers Tbilisi, концепт-сторе на третьем этаже исторического особняка в Сололаки.

В нашей семье всегда были свои традиции празднования. За несколько дней до Нового года моя бабушка начинала великое приготовление — протирала грецкие орехи вручную через сито для сациви, самолично выбирала лучшего поросенка, начинала готовить козинаки. По традиции каждая вазочка в доме должна была быть наполнена козинаками, сушеной хурмой и бабушкиными конфетами — фундуком в меде по ее собственному рецепту. Многие семьи ставят не только нарядную ель с игрушками, но и традиционное деревце чичилаки — это буквально обструганная палка, но стружку не снимают до конца. Слой за слоем получается пушистое кудрявое деревце. В прошлом году на Орбелиани у Президентского дворца стоял целый строй разноцветных чичилаки.

Новый год по традиции отметят большим концертом на площади Первой Республики с участием всех звезд, а ровно в полночь в городе начнет громыхать канонада фейерверков, салютов, хлопушек и не смолкнет четверть часа точно. Громыхать будет с каждого пригорка, двора и даже балкона. Поэтому я всегда рекомендую встречать праздник на самых высоких точках города, чтобы лучше увидеть этот букет фейерверков с высоты.

В Грузии никто не верит в присказку «как новый год встретишь, так его и проведешь». Зато здесь верят в две другие приметы — кто и с чем первым войдет в дом 1 января и в то, что 2 января — День судьбы. Поэтому уже много лет подряд в нашей семье, как только часы бьют двенадцать, я хватаю заготовленный заранее поднос со сладостями и крупными купюрами, и бегу за дверь. Дальше нужно красиво постучаться и торжественно зайти в дом, раздавая взрослым и детям сладости и приговаривая: «Пусть старость будет такой же сладкой». Первый зашедший в дом в новом году называется «меквле». На следующий день — Бедоба, 2 января, День судьбы — ни в коем случае нельзя ругаться и важно всем-всем говорить добрые слова. Именно в этот день начинается великое брожение тарелок по соседям, потому что каждый считает своим долгом обязательно зайти с чем-то вкусненьким, а возвращать тарелку хозяину принято с чем-то еще вкуснее.

Восстанавливать силы после праздничного забега (и литров грузинской чачи) многие идут в серные бани — там и пенный массаж, и чай с вареньем, и абсолютный покой.

Стамбул

Фото: DIOMEDIA

Фото: DIOMEDIA

Рождество можно встретить и в мусульманском Стамбуле. Город по-восточному щедро украшен к Новому году гирляндами, еловыми ветвями, нарядными елками и прочими атрибутами праздника. Чтобы по-настоящему прочувствовать настроение, надо правильно выбрать отель. Желательно как можно ближе к району Султанахмет — в Бейоглу (лучше всего в Таксиме) или в Нишанташи. Номер хорошо бы выбрать с балконом, чтобы иметь возможность наблюдать за гуляньями. Сама площадь Таксим, на которой в новогоднюю ночь собирается народ,— главное место притяжения всех отмечающих. Вот только ежегодные традиционные фейерверки лучше всего наблюдать с Галатского моста (через бухту Золотой Рог, соединяющую две части европейского Стамбула), здесь же в одном из рыбных ресторанчиков можно и перекусить. Еще одна точка для любителей салютов — мечеть Ортакёй у самой воды, и даже если не застать праздничное лазерное шоу, вид на Босфор отсюда все равно прекрасен. Можно, конечно, отправиться и в круиз по Босфору прямо в новогоднюю ночь, но тогда надо тщательно выбирать шоу-программу — сбежать с корабля, если развлечения придутся не по вкусу, не получится, зато фейерверки точно не пропустите.

Всегда хорошая идея — посетить Гранд-базар, самый старый крытый рынок в мире. Если не боитесь туристических толп, прогуляйтесь по улице Истикляль, найдите гадалку и узнайте свою судьбу по кофейной гуще, попробуйте жареные каштаны и, конечно, загляните в рай для сладкоежек — Cafer Erol в Кадыкёй. К Новому году и без того притягательное место становится совершенно сказочным.

Проходят в Стамбуле и рождественские мессы (например, в греческой церкви Святой Троицы). А после нескольких бокалов ракы, виноградной водки с анисом, и веселого праздника — прямая дорога в хаммам, смывать с себя усталость и чистым и свежим вступать в новый, 2023 год.

Ереван

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В Ереване гулянья схожи с теми, что проходят в любом европейском городе мира — ярмарки, уличные представления, концерты. На главной площади Еревана, площади Республики, построят сказочный городок, украсят и прилегающие к оперному театру улицы Туманяна, Абовяна, Налбандяна, а также проспект Месропа Маштоца. В парке 2750-летия основания Еревана пройдет большая рождественская ярмарка, а на Северном проспекте проведут выставку рождественских елок. В Английском парке обещают Зимний фестиваль. В главную ночь года желающие собираются на концерте на площади Республики, но большинство предпочитает домашние застолья. Обязательные блюда на столе — свиной окорок, армянская долма, кюфта.

Рождественская служба проходит на сутки раньше, чем в Грузии,— в ночь с 5 на 6 января, и сам праздник Рождества отмечается 6 января. Святая литургия Сочельника проходит в церквях при свете лампад и свечей. Многие верующие уносят с собой домой горящие лампады и свечи, олицетворяющие свет Вифлеемской звезды. Утро начинается с Рождественской литургии, самая торжественная проходит в Эчмиадзине, резиденции патриарха и духовном центре Армянской апостольской церкви. Рождественское меню скромнее новогоднего — отварная рыба, плов с изюмом и сухофруктами, блюда из отварной, тушеной и свежей зелени. Из сладостей на стол подается гата, которую разделяют на 12 частей, символизирующих 12 месяцев года. Обязательно на столе должно быть красное вино (кровь Христа). 7 января все посещают кладбища.

Натела Поцхверия

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