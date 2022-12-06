Единственный выживший при стрельбе в Крымске скончался в больнице

В больнице скончался единственный выживший человек при стрельбе в Крымске у ТЦ «Славянский». Об этом сообщает ряд федеральных СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

61-летнего мужчину после стрельбы сразу доставили на вертолете в Первую краевую больницу. Однако спасти его не удалось. В итоге количество жертв увеличилось до четырех.

24 ноября мужчина устроил стрельбу возле торгового центра на улице Синева. Мотивом его действий стал результат бракоразводного процесса. Жертвами стрелка стали трое мужчин, еще один пострадал. Сам стрелок совершил самоубийство. Расследование уголовного дела поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

Татьяна Ручкина

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