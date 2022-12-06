Небензя покинул зал Совета Безопасности ООН во время выступления постпреда Украины

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не намерен слушать выступление своего украинского коллеги Сергея Кислицы на заседании Совета Безопасности ООН, и покинул зал. Свою позицию он объяснил неуважительными репликами господина Кислицы в отношении российских дипломатов.

«Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он в очередной раз отметился выдающимся дипломатическим твитом в позапрошлую пятницу. Тем, кто не знаком с его творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство высокого уровня украинской дипломатии»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН (цитата по ТАСС).

После заседания Совбеза ООН по Украине 24 ноября Сергей Кислица в своем Twitter написал, что выслушивать российского представителя — «одна из самых ужасных его обязанностей». Текст сопровождался фотографией господина Кислицы, где он в футболке с нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина показывает неприличный жест рукой.

О последствиях военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян