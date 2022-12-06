Суд спросил за разрешение

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительными разрешения, полученные ООО Специализированный застройщик «Оникс» на строительство ЖК «Юлай» в Уфе. Таким образом он отменил решение арбитражного суда Башкирии, в июне отказавшего ООО «Дирекция программ развития Уфы» в удовлетворении исковых требований. Апелляционная инстанция согласилась с доводами истца, который настаивал на незаконном увеличении объемов строительства. В «Ониксе» заявили, что останавливать строительство не намерены и подадут кассационную жалобу на постановление суда.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Башкирии, который в июне отказался признать незаконными действия мэрии Уфы, выдавшей в 2019-2020 годах разрешения на строительство (с учетом уточнений) ЖК «Юлай», а сами документы недействительными. Комплекс из шести литеров от 15 до 27 этажей (1015 квартир общей площадью 48,6 тыс. кв. м) в квартале, ограниченном улицами Айской, Брестской, Сун-Ят-Сена, продолжением улицы Бакалинской возводит ООО Специализированный застройщик «Оникс».

С иском в суд обратилось ООО «Дирекция программ развития Уфы», которое в 2018 году получило права на развитие квартала от аффилированной компании «Завод Промсталь» (обе связаны с бывшим вице-мэром Уфы Владиславом Никитиным). В частности, компания указала в суде, что, согласно разрешениям, общая площадь «Юлая», который возводит «Оникс», в 2,5 раза превышает площадь комплекса, установленную проектом планировки квартала в 2012 году.

• Строительство ЖК «Юлай» в 2013 году начало ООО «Завод Промсталь». Оно должно было возвести две секции 11-16 этажей на 157 квартир до февраля 2019 года. В мае 2018 года компания продала земельные участки «Ониксу», в связи с чем мэрия переоформила на нового застройщика разрешение на строительство с теми же параметрами. С января 2019 года по сентябрь 2020 года администрация пять раз корректировала разрешения, из-за чего количество секций ЖК увеличилось до шести, а их этажность — от 15 до 27.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции, в частности, обратил внимание, что четыре секции ЖК уже введены в эксплуатацию, а значит отмена разрешения на строительство «затрагивает права и законные интересы собственников объектов недвижимости».

В апелляционной жалобе «Дирекция» отметила, что в апреле 2021 года госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору предписал «Ониксу» внести изменения в параметры и конфигурацию жилого комплекса, которые нарушают нормы проектов планировки и межевания квартала, предусматривающие строительство домов не выше 9-16 этажей. Отменить предписание ведомства в суде «Ониксу» не удалось, поэтому, по мнению истца, судебные акты говорят о незаконности спорных разрешений на строительство.

Представитель «Оникса» в суде пояснил, что в октябре текущего года мэрия утвердила новые проекты планировки и межевания квартала, повысив этажность ЖК.

Отменяя решение первой инстанции, апелляционный суд пришел к выводу, что спорные изменения в разрешение на строительство были внесены с нарушением проектов планировки и межевания, что «повлекло за собой несоответствие параметров объекта капстроительства». Новые редакции проектов планировки межевания суд назвал попыткой «легализации администрацией выявленных нарушений при выдаче разрешения на строительство».

«То обстоятельство, что в настоящее время частично помещения введены в эксплуатацию, не порождает законность действий администрации по выдаче разрешения на строительство и не узаконивают само разрешение», — заключил суд.

В мэрии Уфы «Ъ-Уфа» сообщили, что не согласны с решением суда и намерены его обжаловать.

«В настоящий момент действующей редакцией является разрешение на строительство от июня 2019 года, в связи с чем работы на объекте капитального строительства не остановлены. Постановление будет обжаловано», — сообщили в компании «Оникс». По данным застройщика, в настоящий момент достроены и введены в эксплуатацию четыре секции. Остальные две секции возводятся с опережением сроков строительства.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает решение суда обоснованным и правомерным. «Все доводы прямо, а не косвенно нарушают права проживающих в этом районе граждан, а соответственно, в будущем такие объекты вызывали бы общественные споры. Полагаю, дальнейшее оспаривание решения арбитражного апелляционного суда крайне маловероятно. Наиболее оптимальный вариант для застройщика — вернуться к пересмотру проектной документации и снижать количество и этажность возводимых домов», — отметил он.

Карина Мамаева