WSJ: регуляторы ЕС выступили против ключевой рекламной модели Facebook

По данным The Wall Street Journal, европейские регуляторы заявили американской компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена.— “Ъ”), что принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram не должны рекомендовать пользователям персонализированную рекламу на основе пользовательской активности в интернете. Такое решение было принято на заседании совета, в котором принимали участие представители всех европейских ведомств, отвечающих за защиту пользовательских данных в интернете. По мнению неназванных источников WSJ, это решение может ограничить объемы данных, которые Meta использует для продажи и таргетирования рекламы в своих соцсетях.

Европейские регуляторы сочли, что законы ЕС о защите данных не позволяют собственным пользовательским соглашениям Meta применять собранные данные о пользовательской активности для таргетирования и продажи рекламы в соцсетях, принадлежащих этой компании. По данным источников WSJ, эти решения регуляторов пока не опубликованы и не несут немедленного запрета Meta использовать такие рекламные модели. Однако в решениях содержится призыв к Комиссии по защите данных Ирландии, где зарегистрирована европейская штаб-квартира Meta, официально и публично выразить свое мнение о вышеупомянутой рекламной модели Meta и в случае ее противоречия законам ЕС — наложить штрафы на компанию.

Сама Meta пока никак не комментирует эти сообщения. После сегодняшних публикаций в СМИ ее акции подешевели на 6,5%.

Евгений Хвостик