Пожары довели до дела

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Минусинского района Александра Клименко. Правоохранительные органы подозревают его в халатности, приведшей к крупному пожару в апреле 2022 года. По версии следствия, чиновник якобы не ликвидировал несанкционированную свалку в одном из поселений, с которой началось возгорание. Перекинувшийся с нее огонь уничтожил лес на площади почти 300 га, более полусотни дач, ущерб составил более 50 млн руб. Бывший чиновник подозрения в свой адрес отрицает. В октябре следователи завели дело в связи с пожарами на главу Ачинского района Петра Хохлова и добились его отстранения от занимаемой должности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантом расследования стал бывший глава Минусинского района Красноярского края Александр Клименко, сообщили „Ъ-Сибирь“ источники в правоохранительных органах региона. Экс-чиновник подозревается в халатности, которая, по версии следствия, заключалась в том, что он не ликвидировал незаконную свалку, с которой начался масштабный пожар. В результате, как считает следствие, вспыхнувший на ней 2 апреля 2022 года огонь перекинулся на садовые дома и лесные насаждения. В Минусинском районе был введен режим ЧС, на базе местной школы власти открыли пункт временного размещения на 100 человек.

Справиться с пожаром удалось только на следующий день.

Следствие полагает, что халатность чиновника привела к ущербу в размере свыше 50 млн руб.: в огне сгорели лес на площади около 300 га и свыше 50 дачных домов. В одном только садовом товариществе «Ко­оператор» пожар уничтожил 20 строений. Уголовное дело расследуется по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), эта статья предусматривает штраф 500 тыс. руб., исправительные работы до двух лет или арест на полгода. В июне Александр Клименко ушел с поста. Бывший чиновник подозрения в свой адрес отрицает.

В октябре красноярское управление СКР по материалам прокуратуры возбудило уголовное дело в связи с пожарами в Ачинском районе. Главе района — 63-летнему Петру Хохлову — инкриминировали ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). В деле говорится, что с 2020 по 2022 год администрация района не исполнила решение суда о ликвидации незаконной свалки в селе Белый Яр. Кроме того, в ходе подготовки к пожароопасному сезону 2022 года местные власти якобы не очистили земли населенного пункта от сухой растительности, что способствовало быстрому распространению огня. 7 мая 2022 года на свалке загорелись горючие материалы. Огонь дошел до жилых домов, уничтожив 61 домовладение.

По решению Железнодорожного районного суда Красноярска на время предварительного следствия и судебного разбирательства Петра Хохлова освободили от должности, которую он занимал с декабря 2020 года. Чиновнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Петр Хохлов обвинения в свой адрес отрицает.

Константин Воронов