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В Нижегородской области выявили 53 случая заражения свиным гриппом

Гриппа H1N1 (свиной грипп) обнаружили у 53 жителей Нижегородской области в этом году, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Другие вирусы гриппа выявили еще у 28 нижегородцев.

Распространение гриппа H1N1 зафиксировали в 74 регионах России. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос за неделю на 23%.

В Нижегородской области для предотвращения распространения вирусов приостанавливают образовательный процесс в школах и детских садах, где выявляют случаи заражения. К 6 декабря карантин ввели в 8% учреждений, в том числе девять школ и семь детсадов закрыты целиком.

Анастасия Еремина

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