Административное дело возбудили в отношении рэпера-иноагента Oxxxymiron

В отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) возбудили административное дело за песню «Ойда». Прокуратура Санкт-Петербурга по итогам проверки обнаружила в треке «публичные призывы к действиям, в результате которых может быть нарушена территориальная целостность России», передает ТАСС со ссылкой на письмо в адрес Лиги безопасного интернета от ведомства.

Кроме того, в песне зафиксировали «лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны». Прокуратура направила исковое заявление в Октябрьский районный суд Петербурга о признании песни запрещенной и ограничении доступа к ней на стриминговых сервисах.

В композиции музыканта есть строчка «Игрия будет свободной». Речь идет об исторической области на территории современной России (Санкт-Петербурга и Ленобласти). Так называемый временный комитет Северной Ингерманландии в 1919 году провозгласил независимость Республики Северная Ингрия от РСФСР.

Подробнее об истории независимости Ингрии — в материале «Ъ» «Исчезнувшая страна».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте