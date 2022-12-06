На строящемся в «Титановой долине» производстве колес началась пусконаладка линии контроля качества

На заводе по производству железнодорожных колес компании «Аллегро» в особой экономической зоне «Титановая долина» в Верхней Салде (Свердловская область) начались пусконаладочные работы на новой линии выходного контроля качества. Об этом сообщила пресс-служба «Евраза» (проект реализуется совместно холдингом «Евраз» и группой «Рейл Сервис»).

Линия выходного контроля состоит из 10 агрегатов. «В ее составе уникальная для России лазерная установка для замеров геометрии колеса. Она в автоматическом режиме считывает данные с 660 точек колеса за 74 секунды»,— говорится в сообщении. На линии построены установки мойки и сушки, ультразвукового контроля, магнитопорошковой дефектоскопии. Для проверки уровня твердости будут использовать твердомер, а для упрочнения поверхности диска – дробеметную установку. Иглоударный робот станет наносить маркировку на колесо.

Строительство завода «Аллегро» началось в мае 2021 года, его запуск запланирован на вторую половину 2023 года. Производственная мощность составит 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. в год. Будет создано более 440 рабочих мест. Инвестиции в проект составят около 18 млрд руб.

В феврале сообщалось, что «Аллегро» завершила строительство основного производственного комплекса завода. В «Евразе» рассказали, что оборудование смонтировано на 50%.

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Алексей Буров