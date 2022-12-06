В центре Екатеринбурга откроют корейский стрит-фуд Chiсko

В центре Екатеринбурга в конце января откроется корейский стрит-фуд Chicko. Заведение начнет работу в арендованном здании в Театральном переулке, 5А. Как указано в социальных сетях, открывает новую точку по франшизе бизнесмен Сергей Петрин. В Екатеринбурге у господина Петрина работают рестораны «ХочуПури» и TomYamBar.

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«Корейской культурой, k-pop у нас никто не занимается, а аудитории, которой это интересно, достаточно много. Хочется развить эту культуру у нас», — пояснил господин Петрин.

Ремонт в здании будет идти около двух месяцев. Сейчас рестораны данной сети работают в Москве и Новосибирске. Как указано в социальны сетях ресторана, кроме Екатеринбурга заведения планируют открыть в Челябинске, Сургуте, Тюмени, Санкт-Петербурге и в других городах России, а также в Астане и Алматы (Казахстан). В меню заведения блюда корейской кухни.

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