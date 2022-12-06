Минздрав Башкирии ищет поставщика 12 зданий ФАПов за 44,4 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии на аукционе 15 декабря выберет поставщика 12 модульных зданий фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) для населенных пунктов с численностью от 100 до 800 человек, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 44,4 млн руб. Закупка проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По условиям контракта, до 1 августа 2023 года необходимо поставить и ввести в эксплуатацию ФАПы в Караидельскую, Месягутовскую, Нуримановскую, Малоязовскую, Кигинскую и Белокатайскую центральные районные больницы. Один ФАП — в деревню Комсомол Салаватского района (Малоязовская ЦРБ) — приобретается в качестве нового строительства, остальные — взамен существующих.

ФАП представляет собой одноэтажное здание из сборно-разборных конструкций общей площадью 63 кв.

Майя Иванова

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