Услуги по запросу

Появление очередного сервиса для обработки фотографий Lensa от разработчиков некогда популярной Prisma увлекло не только моих друзей и коллег, которые сменили аватарки в запрещенной соцсети на картинки в стиле аниме и супергероев, но и более предприимчивых россиян. Так, на «Авито» начали предлагать обработку фотографий — десятки объявлений зарегистрированы в последние дни. Услуга стоит от 50 до 700 руб. в зависимости от количества обработанных снимков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дело в том, что Lensa берет около 270 руб. за 50 фотографий, а с учетом ограничений, введенных Google Pay для пользователей из РФ, заплатить способны не все. Абоненты МТС и «Вымпелкома» могут сделать это с мобильного счета. Но у нас с коллегой быстро наладить оплату не получилось, проще оказалось попросить знакомого, у которого она работала. Он, конечно, помог по дружбе. Однако вокруг таких вроде бы несложных и неважных веяний моды начал складываться, похоже, целый рынок.

Пообщавшись с продавцами на «Авито», мы выяснили, что спрос среди граждан, которые не хотят разбираться с обходом блокировок, велик: «Пишут десятки людей в день, хотя они сами могут сделать такие фотографии». Причем если в случае с Lensa от «продавца» требуют некоторые не совсем тривиальные умения и вложения, то, например, нейросеть Different Dimension Me китайского приложения QQ (принадлежит Tencent), которая может превратить вас в персонажа из аниме, делает это совершенно бесплатно. Между тем некоторые продавцы с «Авито» даже не скрывают, что используют именно этот инструмент.

Усиление санкций и блокировок сервисов после начала военных действий на Украине привело к существенному росту спроса на такие бытовые технологические услуги. И речь далеко не только об установке пиратской версии Windows.

Еще летом на «Авито» и Ozon появились продавцы ваучеров доступа к магазину PlayStation Store, предназначенных для Польши, Турции и других стран, а также инструкции по их активации. Осенью активизировались частники, предоставляющие услуги переноса или установки на смартфоны приложений банков, попавших под санкции и удаленных из App Store, с помощью механизма, который может освоить каждый. Есть, конечно, и сложные сервисы — так, в перечне услуг «компьютерной помощи» появилась установка доверенных сертификатов Минцифры для доступа к «Сберу», «Госуслугам» и другим сайтам.

Пока рынок хаотичен, здесь перемешаны реальные и по сути мнимые услуги с немалой долей прямого мошенничества. Но если изоляция России от развитых рынков затянется, у нового сегмента есть шанс оформиться. В эту сторону уже смотрят дистрибуторы и продавцы электроники. Так что гражданам, которые хотят заработать на лени или неумелости соседей, стоит поторопиться.