Босния и Герцеговина может получить статус кандидата на вступление в ЕС 15 декабря

Лидеры Евросоюза (ЕС) могут предоставить Боснии и Герцеговине официальный статус кандидата на вступление в ЕС на саммите 15 декабря в Брюсселе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб, выступая на саммите ЕС—Западные Балканы в Тиране, заявил, что это «только вопрос времени, когда будет принято политическое решение». Технические детали по кандидатуре страны «показывают большой прогресс», сообщил журналистам господин Голоб.

Предоставление официального статуса потребует одобрения всех 27 стран—членов ЕС.

Босния и Герцеговина состоит из Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко. С 1992 года — член ООН. В 2016 году страна подала заявку на вступление в ЕС. В 2010 году она получила план действий по вступлению в НАТО.

В июле премьер-министр Словении обратился к Еврокомиссии с просьбой предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата в ЕС до конца 2022 года.

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Мария Федотова