В 2022 году МСП Ростовской области привлекли 7,7 млрд рублей заемных средств

С января по декабрь 2022 года малые субъекты предпринимательства Ростовской области с помощью поддержки НКО «Гарантийный фонд РО» смогли привлечь займы на сумму в 7,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Гарантийный фонд Ростовской области помогает предпринимателям привлечь средства, обеспечивая поручительство заемщику. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства. В текущем году было заключено 870 договоров поручительства (в два раза больше, чем в прошлом году) на сумму 3,7 млрд руб.

«По итогам 9 месяцев текущего года по данным АО «Корпорация «МСП» Гарантийный фонд Ростовской области входит в тройку лидеров гарантийных организаций страны по количеству выданных поручительств», — цитирует пресс-служба правительства главу организации Романа Соина.

Отмечено, что за 13 лет существования фонда организация предоставила 3066 поручительств на сумму в 18,1 млрд руб., что позволило МСП Ростовской области привлечь 39,2 млрд руб. заемных средств.

Ранее «Ъ-Юг» публиковал интервью с исполнительным директором НКО «Гарантийный фондРО» Романом Соиным о поддержке бизнеса.