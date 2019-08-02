Реконструкцию стадиона доверили СКР

Проблемная реконструкция Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Орле стала предметом очередного уголовного разбирательства. Вчера стало известно, что 29 июля управление СКР по региону возбудило дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководителя областного департамента строительства и ЖКХ Дениса Блохина, который три года назад принимал работы на западной и южной трибунах, а также работы по возведению козырька и пяти теннисных кортов за 111,8 млн руб. По версии следствия, господин Блохин подписал документы и в полном объеме расплатился с подрядчиком, хотя тот фактически не исполнил своих обязательств. Сам чиновник, по его словам, официально еще не уведомлен об уголовном преследовании. В правительстве Орловщины реагировать на ситуацию не спешат.

Как рассказали “Ъ-Черноземье” в орловском управлении СКР, уголовное дело в отношении Дениса Блохина возбуждено по признакам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Согласно предварительным выводам, в июне 2015 года господин Блохин, будучи начальником КУ ОО «Орелгосзаказчик» (занимал пост с 2014 года по конец 2016-го), заключил государственный контракт с одной из подрядных организаций на реконструкцию ряда объектов Центрального стадиона. «Несмотря на то что работы, предусмотренные договором, подрядчиком выполнены не были, подозреваемым были подписаны документы о приемке выполненных работ. Они содержали ложные сведения. Оплата была перечислена в полном объеме», — отметили в СКР. Раскрывать сумму ущерба следователи не стали, уточнив, что она «еще выясняется». Планирует ли ведомство задерживать чиновника и применять к нему меру пресечения, неизвестно: «В настоящее время проводится необходимый объем следственных действий».

Стадион имени Ленина был построен в 1961 году и с тех пор неоднократно ремонтировался, последние десять лет его обновление шло с разной степенью интенсивности. В 2012 году проект масштабной реконструкции спортивного объекта попал в программу подготовки к празднованию 450-летия Орла, на которую были выделены средства федерального бюджета. Общая стоимость работ, по сообщениям орловских властей, превысила 470 млн руб. Тогдашний губернатор Вадим Потомский регулярно заявлял о личном контроле за ходом работ, однако сдать стадион в срок все равно не удалось. Проект до сих пор требует дополнительных вливаний: в конце прошлого года руководство стадиона заявило о необходимости 78 млн руб. для завершения реконструкции.

Госконтракт, который лег в основу уголовного дела против Дениса Блохина, был заключен с ООО «Мособлстрой» из Наро-Фоминска (в рамках подготовки к юбилею фирма также занималась строительством станции обезжелезивания). Размер контракта составил 111,8 млн руб., подмосковная компания стала единственным участником торгов. Согласно их условиям, к декабрю 2015 года подрядчик должен был демонтировать и заново отстроить западную трибуну, провести восстановление южной, возвести козырек с видеонаблюдением, построить пять теннисных кортов, а также благоустроить территорию.

Однако к концу года стало понятно, что «Мособлстрой» не укладывается в сроки. Более того, подрядчик отдал работы на субподряд — компании ООО «321 ВСУ». «Это один из сложных объектов, технические решения, которые до этого принимались, были не совсем правильными. В том числе это касается проектно-технической документации, многое приходится переделывать», — заявлял в конце 2015 года господин Потомский, передвигая сроки сдачи объекта на 2016-й.

Согласно данным госзакупок, официально контракт с «Мособлстроем» был расторгнут лишь в апреле 2017 года. В решении об одностороннем отказе от исполнения обязательств «Орелгосзаказчик» указывал, что оплата работ была произведена на сумму 89,7 млн руб., а фактически выполнена на 71 млн руб. Из документа следует, что подрядчик не отработал 18,6 млн руб. аванса.

Первое уголовное дело, связанное со стадионом имени Ленина, было возбуждено против руководства одного из «юбилейных» подрядчиков в 2016 году. Денис Блохин в нем в качестве подозреваемого не фигурировал. Вопрос об уголовном преследовании виновных в провальной реконструкции вновь встал в конце 2018-го, когда состояние спортивного объекта раскритиковали депутаты облсовета. Следственный комитет возбудил дело о халатности со стороны должностных лиц (1.1 ст. 293 УК РФ), но и оно, по словам прокурора Орловской области Ивана Полуэктова, расследовалось «с волокитой». «Прокуратуру не устроила ни квалификация дела, ни темпы его рассмотрения...

В результате волокиты следователем было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Но мы отменили его в связи с доказательствами, свидетельствующими о наличии состава более тяжкого преступления», — рассказал господин Полуэктов в интервью «Орловской среде». По всей видимости, итогом настойчивости надзорного органа стало дело о злоупотреблении полномочиями против Дениса Блохина.

Сам чиновник пояснил вчера “Ъ-Черноземье”, что следствие пока официально не уведомляло его о возбуждении уголовного дела, а потому прокомментировать ситуацию он не может. «Я по-прежнему не в курсе (уголовного преследования. — „Ъ“). Никто не вызывал, ничего не предъявляли. Сказать мне просто нечего», — пояснил чиновник. В правительстве региона также призвали дождаться официальных действий со стороны СКР: «Сначала мы должны ознакомиться с документами, с претензиями, которые есть в адрес Дениса Блохина. Комментировать пока нечего».

Андрей Прах