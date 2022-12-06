Кубанское минкурортов рекомендует разработчикам маршрутов не утомлять туристов

Методические рекомендации по обустройству и паспортизации туристских маршрутов, проходящих по территории Кубани, разработало региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации Краснодарского края.

По данным регионального минкурортов, любителям пеших походов на территории региона доступно более 240 туристических маршрутов. Они пролегают по наиболее живописным территориям края — Сочи, Анапы, Туапсе, Новороссийска, Крымского района.

При разработке методических рекомендаций их разработчики руководствовались в том числе обеспечением безопасности маршрутов повышенной опасности: «При выборе района прохождения маршрута следует прежде всего учитывать цели и задачи маршрута, а также физические нагрузки, рассчитанные с учетом пола, возраста, состояния здоровья туристов (экскурсантов). Движение участников по маршруту не должно вести к их чрезмерному физическому, психическому утомлению»,— говорится в документе.

В список рекомендаций по разработке маршрутов вошли: протяженность маршрута, его тактическая схема; места организации биваков и больших привалов; запись GPS-трека.

Кроме этого, по мнению разработчиков, стоит уделить внимание местам для установки палаток — они должны размещаться на «сухой, незаболоченной, незатопляемой талыми, дождевыми и паводковыми водами территории с ровным рельефом и одним склоном для стока ливневых вод на расстоянии не ближе 100 метров от линий высоковольтных электропередач, автомагистралей, железнодорожных путей».

Дмитрий Нестеренко