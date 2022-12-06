Ростовская АЭС на 4,8% перевыполнила план ноября по выработке электроэнергии

В ноябре 2022 года энергоблоки Ростовской АЭС выработали свыше 3,07млрд кВтч электроэнергии, что на 113 млн кВтч больше, чем за аналогичный период прошлого года. План месяца выполнен на 104,8%.



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Напомним, что каждая третья лампочка на юге нашей страны горит благодаря Ростовской атомной станции. Обеспечивая энергетическую безопасность Юга России, всего с начала 2022 года АЭС выработала свыше 33 млрд кВтч электроэнергии, что соответствует объему потребления всех предприятий и населения Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов в течение четырех месяцев.

Для производства такого количества электроэнергии на тепловых станциях понадобилось бы 2,5 млрд кубометров природного газа или 16 тыс. тонн угля.

Таким образом работа атомной станции за 11 месяцев предотвратила попадание в атмосферу порядка 16 млн тонн углекислого газа (если бы такой же объём электроэнергии вырабатывался угольной генерацией).

В настоящее время энергоблоки №№1, 2, 4 Ростовской АЭС работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.

Энергоблок №3 Ростовской атомной станции с 1 декабря 2022 года остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта.

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.