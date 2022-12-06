Мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории квартала в районе Ростовской улицы

Администрация Уфы утвердила проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного улицами 50 лет СССР, Ростовской, Рязанской и Луганской общей площадью 16 га. Постановление от 5 декабря, подписанное сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым, опубликовано на сайте мэрии сегодня.

Проектом предлагается изменение красных линий по улицам Луганская, 50 лет СССР, Ростовская с учетом существующих объектов капитального строительства и формирование новых красных линий проектируемой улицы шириной 12 м , снос административных зданий и гаражей общей площадью 2,6 тыс. кв., и строительство офисного здания общей площадью 8,83 тыс. кв. м, многоуровневого крытого паркинга на 288 машиномест общей площадью 9,16 тыс. кв. м, реконструкция административного здания общей площадью 1,85 тыс. кв. м.

Проекты разработаны по закакзу ООО Научное производственное предприятие «ИНТЕХ». Компания зарегистрирована в Уфе в июне 2011 года. Ее владельцем является Олег Молоканов. Предприятие занимается производством проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. В 2021 году выручка компании составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб.

Майя Иванова

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