Дело бывшего саратовского чиновника вернули на новое рассмотрение

Первый кассационный суд общей юрисдикции вернул на новое рассмотрение в апелляционной инстанции уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по информатизации Саратовской области Ларисы Кузнецовой и ее супруга Олега Козлова, которые обвинялись в получении взяток на 13 млн руб.

Следствие полагает, что госпожа Кузнецова получала деньги от предпринимателей за разрешения беспрепятственно работать в помещениях, занимаемых ГКУСО МФЦ на территории области. Ее муж, по версии следствия, занимался посредничеством при получении взяток.

В конце января Октябрьский районный суд Саратова приговорил Ларису Кузнецову по ч. 6 ст. 290 УК РФ к десяти годам колонии общего режима со штрафом 35 249 910 руб. и с лишением права занимать должности в государственных органах. Наказание отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста. Олег Козлов был приговорен к восьми годам колонии строгого режима со штрафом 35 249 910 руб. в доход государства.

Саратовский областной суд апелляционным определением отменил приговор суда первой инстанции и вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Апелляционное определение обжаловала прокуратура, которая в кассационном представлении утверждала, что ссылки суда апелляционной инстанции на отсутствие в обвинительном заключении конкретных данных о времени, местах передачи средств, их суммах и на нарушение сроков предварительного расследования необоснованны. В итоге, как сообщили в суде, кассация отменила апелляционное определение.

Подробнее об уголовном деле в отношении Ларисы Кузнецовой — в материале «Ъ» «Взятку вернули прокурору».

Сергей Петунин, Саратов