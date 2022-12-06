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Защита экс-замглавы минсельхоза Кубани жалуется на волокиту при передаче дела в крайсуд

Апелляционная жалоба на приговор Киму Тертице, бывшему заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края, в течение шести месяцев не передается из Ленинского районного суда Краснодара в краевой суд, сообщил «Ъ-Юг» управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

Защитник экс-чиновника обратился в Верховный суд РФ и в Высшую квалификационную коллегию судей с жалобами на необоснованное затягивание процесса, при том, что Ким Тертица с 2019 года находится под стражей. По утверждению адвоката, никаких объективных причин для удержания дела в Ленинском суде нет.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», 1 июня этого года Ленинский суд Краснодара признал бывшего заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края Кима Тертицу виновным в трех эпизодах получения взяток. Из приговора следует, что чиновник получил незаконное вознаграждение в общей сумме 7,5 млн руб. от руководителей сельскохозяйственных кооперативов за включение предприятий в программу государственной поддержки. Киму Тертице назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, свою вину подсудимый не признал.

Анна Перова, Краснодар

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