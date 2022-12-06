Минобороны подало в арбитражный суд на производителя ракет «Протон» и «Ангара»

Минобороны России подало два иска в Арбитражный суд Москвы к Государственному космическому научно-производственному центру им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ), следует из данных картотеки суда. В ГКНПЦ производят ракеты-носители «Протон» и «Ангара».

Оба иска поступили в суд 2 декабря, они еще не приняты к производству. Исковые требования не приводятся. Как пишет «РИА Новости», первый иск подан на сумму более 636 млн руб., второй — 390 млн руб.

Ранее сообщалось, что Минобороны и ГКНПЦ заключили несколько контрактов на изготовление ракет. Центр должен поставить четыре ракеты «Ангара-А5» в 2022–2024 годах.

ГКНПЦ также производят ракеты-носители «Протон-М». Ожидается, что этот тип ракеты будет эксплуатироваться до 2025 года.

Олеся Павленко