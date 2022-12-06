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Коммерсантъ FM
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В ВТБ заявили о крупнейшей зарубежной DDoS-атаке

ВТБ подвергся крупнейшей в истории банка DDoS-атаке из-за рубежа. В пресс-службе кредитной организации предупредили о возможных затруднениях в работе интернет-банка «ВТБ Онлайн». Ранее сообщалось о сбое в работе ВТБ при попытке перевести или зачислить денежные средства.

«В настоящее время технологическая инфраструктура банка находится под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа. Крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка. Системы банка работают в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Несмотря на то что большинство запросов к сервисам банка в ходе DDoS-атаки сгенерированы из-за рубежа, в банке также фиксируют наличие вредоносного трафика с российских IP-адресов.

«Мы не исключаем, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества. Все установленные российские IP-адреса будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки»,— сообщили представители ВТБ.

В пресс-службе ВТБ уточнили, что данные клиентов находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка, поэтому они защищены от внешнего вмешательства.

Милена Костерева

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