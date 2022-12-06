В Набережных Челнах возле школы установили памятник Сталину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Челнинские известия Фото: Челнинские известия

Около частной школы в Набережных Челнах в 25-м комплексе установили памятник Иосифу Сталину. Об этом пишут «Челнинские известия».

В данный момент рабочие завершают монтаж скульптуры. По словам директора школы Максима Евтешина, официально памятник откроют весной 2023 года, когда на улице будет тепло.

«Считаем, что Иосиф Виссарионович стал локомотивом в индустриализации страны, он достойно вывел ее из Великой Отечественной войны, в кратчайшие сроки восстановил народное хозяйство. Все эти достижения были бы невозможны без планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР, толчок которому дал Сталин», — отметил господин Евтешин.

"Ъ-Казань"