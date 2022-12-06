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Коммерсантъ FM
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Верховный суд Украины утвердил решение о непризнании символики дивизии СС «Галичина» нацистской

Верховый суд Украины признал, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Заседание прошло 5 декабря. Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.

Решение о непризнании символики дивизии нацистской принял Институт национальной памяти Украины, который занимается политикой памяти в стране. Институт отказался признать, что символика подпадает под действие закона о запрете коммунистической и нацистской символики.

В 2020 году суд в первой инстанции признал действия института незаконными. На заседании 5 декабря 2022 года Верховный суд отменил это решение.

Позже инициатор иска депутат Верховной рады Максим Бужанский прокомментировал решение суда в своем Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta). По его мнению, решение «подтвердило право Института национальной памяти давать бредовые оценки чему угодно и ни слова не сказало о самой символике дивизии СС "Галичина"».

Дивизия «Галичина» входила в состав войск СС. Нюрнбергский трибунал признал дивизию преступной организацией.

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