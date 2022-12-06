Томской концессионной компании отказано в заключении соглашения на создание мусоросортировочного комплекса

Власти Томской области отказали Томской концессионной копании (ТКК) в заключении концессионного соглашения на создание в регионе мусоросортировочного комплекса. «Инвестору был направлен отказ в заключении концессионного соглашения. Основным моментом, затрудняющим подписание концессионного соглашения, являются сложности при согласовании финансовых параметров проекта, которые либо проводят к повышению тарифов, либо к существенным выплатам из областного бюджета», – сказал глава областного департамента природных ресурсов Максим Кривов (цитата по РИА Томск).

По его словам, также не удалось договориться о сроках ввода комплекса в эксплуатацию. При этом он уточнил, что сейчас у властей нет альтернативных предложений от инвесторов, но регион не отказывается от планов запуска мусоросортировки до конца 2024 года.

Ранее связанное с ТКК ООО «ЕСК Утилизация», анонсировавшая строительство предприятия по переработке полимерных коммунальных отходов, временно отказалось от планов и статуса резидента парка. Сообщалось, что организация планировала вернуться к рассмотрению вопроса создания завода не ранее даты заключения концессионного соглашение на строительство мусоросортировочного комплекса, который должен был стать основным поставщиком сырья для утилизации. Инвестиции в создание мусороперерабатывающего предприятия «ЕСК Утилизация» оценивала в 9 млрд руб. Ожидалось, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.

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Даниил Тарабукин