Около половины американцев считают нужным убедить Украину скорее заключить мир

40% американцев выступают за то, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на опрос чикагской организации Global Affairs. При этом почти половина (47%) граждан США считают, что американские власти должны убедить Украину скорее заключить мир.

Опрос был проведен 18–20 ноября. В нем приняли участие 1030 американцев старше 18 лет.

Как показало исследование, более половины (65%) американцев продолжают поддерживать поставки Украине оружия. 66% одобряют оказание ей экономической помощи, 73% — принятие украинских беженцев, 75% — введение санкций против России.

46% американцев считают, что ни Россия, ни Украина не имеют преимущества в военном конфликте. 26% заявили, что преимущество на стороне Киева, также 26% — что на стороне Москвы. 27% респондентов считают, что США должны вмешаться в конфликт, чтобы «дать преимущество Украине и как можно скорее положить конец войне». 29% убеждены, что Вашингтону нужно постепенно отказаться от поддержки Киева.

В ноябре Пентагон заявил, что США передали военную помощь Украине на $20 млрд. В том же месяце президент США Джо Байден поручил обеспечить выделение Киеву еще $400 млн на военную поддержку. Господин Байден говорил, что помощь Украине нужна, чтобы «Путин не смог добиться успеха».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер