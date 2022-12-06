Центр Гамалеи разработал вакцину от разных штаммов гриппа с защитой до четырех лет

Центр им. Гамалеи создал вакцину, которая защищает от нескольких штаммов гриппа в течение трех-четырех лет. В частности, препарат должен защищать от свиного гриппа (H1N1) и, возможно, птичьего (H5N1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже, возможно, от птичьего гриппа H5N1. Мы надеемся, что этой вакциной надо будет прививаться раз в три-четыре года»,— сказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ТАСС.

Препарат находится на второй стадии исследования. По словам господина Гинцбурга, специалисты придумали метод выработки антител к «стеблю» гриппа, в котором «содержатся общие для всех вирусов гриппа части». Они практически не меняются от одного штамма к другому.

Пока россиянам доступны трех- или четырехвалентные вакцины. Ими нужно вакцинироваться ежегодно.

В октябре 2022 года в фармрознице сократились продажи сразу нескольких противовирусных препаратов, производимых «Отисифармом». Так, спрос на «Арбидол» сократился на 33,4% по сравнению с сентябрем, на «Амиксин» — на 31,4%.

О спросе на противовирусные препараты в России — в материале «Ъ» «Аптеки отдышались перед гриппом».

Леонид Уварчев